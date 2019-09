Advocaat kroongetuige Nabil B. doodgeschoten in Amsterdamse wijk Buitenveldert

In Amsterdam is een man doodgeschoten op straat. Het gaat om advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in de grote liquidatiezaak Marengo. Hoofdverdachten Ridouan Taghi en Said Razzouki gelden als de meest gezochte criminelen van Nederland.

Op 29 maart 2018 werd de onschuldige broer van de kroongetuige al doodgeschoten, waarschijnlijk als vergelding. Daarvoor werd een man veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Sindsdien zit de overige familie van de kroongetuige ondergedoken.

De schutter van vanochtend is te voet gevlucht, zegt de politie. Een buurtbewoner zegt meerdere schoten te hebben gehoord.

Over het lichaam van het slachtoffer is een wit laken geplaatst en er is een traumahelikopter ter plaatse. De liquidatie was rond 7.30 uur op de Imstenrade in de wijk Buitenveldert.

De politie is op zoek naar een man tussen de 16 en 20 jaar oud. Volgens het opsporingsbericht was de man in het zwart gekleed en had hij zijn capuchon op.

Justitie-verslaggever Remco Andringa noemt de liquidatie gigantisch schokkend. "Eerder is in deze zaak de broer van de kroongetuige vermoord. Nu dus zijn advocaat. Dat is echt ongekend en zal opnieuw als een enorme klap voor de rechtstaat worden ervaren."