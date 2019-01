'Geliquideerde broer kroongetuige was doodsbang vlak voor zijn dood'

Uit Whatsapp-berichten die de vermoorde broer van kroongetuige Nabil B. in de dagen voor zijn dood verstuurde, blijkt dat hij doodsbang was voor de wraak van topcrimineel Ridouan T. Dat schrijft Het Parool.

De krant heeft berichten ingezien die in maart vorig jaar waren verstuurd, kort nadat wereldkundig was gemaakt dat Nabil B. een deal had gesloten met justitie. Daarin had hij T. aangewezen als het brein achter veel liquidaties in de drugsoorlog in de onderwereld.

Een week later werd zijn broer Reduan (41) in Amsterdam-Noord doodgeschoten in zijn beletteringsbedrijf bij de NDSM-werf.

'Wij zijn collateral damage'

In de dagen voor zijn dood sliep Reduan slecht en beklaagde hij zich in de Whatsapp-berichten over de beveiliging die hij kreeg van het Openbaar Ministerie. Die mocht volgens hem "niets kosten".

"Wij zijn niet van belang. Wij zijn collateral damage (nevenschade, red.)", schreef hij. Ook zei hij afspraken af, omdat hij ervan overtuigd was dat handlangers van T. hem zouden opwachten.

Reduan werd doodgeschoten door Shurandy S., die zich voordeed als een sollicitant. Vorige maand eiste het OM 28 jaar cel tegen S.

OM: Reduan wilde niet praten over beveiliging

Justitie laat in een reactie aan Het Parool weten dat er met alle familieleden afspraken waren gemaakt over de beveiliging toen Nabil B. werd gepresenteerd als kroongetuige.

Ook waren er al maatregelen genomen. Behalve bij Reduan. "Omdat hij niet over zijn beveiliging wilde praten", ook niet na aandringen, aldus het OM. "Dan is adequaat beveiligen onmogelijk."