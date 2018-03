'Broer kroongetuige Mocro-oorlog' geliquideerd in Amsterdam-Noord

Reduan B. werd op de TT. Melissaweg doodgeschoten, waar hij een bedrijf in belettering zou hebben. Een medewerker van het bedrijf zegt tegen AT5 dat de schietpartij gebeurde voorafgaand aan een sollicitatiegesprek. Reduan B. liep met de sollicitant naar boven toen de medewerker schoten hoorde. De medewerker was boven en hoorde zijn vrouwelijke collega gillen, waarna duidelijk werd dat zijn baas was neergeschoten in het pand. De politie wil de identiteit van het slachtoffer nog niet bevestigen.

Zwarte vluchtauto

De dader of daders reden na de schietpartij weg. De vluchtauto is een straat verder uitgebrand teruggevonden. De politie heeft de omgeving afgezet en doet nu onderzoek. Ook zoekt de Amsterdamse politie met duikers naar mogelijke voorwerpen die in het nabijgelegen water zijn gegooid.

Op Burgernet is een oproep gedaan, waarbij gezocht wordt naar de mogelijke dader. Hij reed in een zwarte auto en droeg een donkere muts. De man heeft een donker uiterlijk, is ongeveer 30 jaar oud en 1 meter 70 lang.