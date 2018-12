28 jaar geëist voor moord op Reduan B., broer van kroongetuige Nabil B.

Reduan B. werd dit voorjaar in Amsterdam-Noord doodgeschoten in zijn beletteringsbedrijf bij de NDSM-werf. Een week voor de moord was de afspraak tussen B. en het OM bekend geworden. B. getuigt in de drugsoorlog in de Amsterdamse onderwereld. Hij meldde zichzelf omdat hij zich bedreigd voelde.

'Aanslag op de rechtsstaat'

"Een pittige eis", zegt NOS-verslaggever Jozephine Trehy, die bij de rechtszitting aanwezig was, bij EenVandaag op NPO Radio 1. "Voor een enkelvoudige liquidatie wordt normaal gesproken een celstraf van vijftien tot twintig jaar geëist."

De persofficier lichtte de eis toe. "Er is uitdrukkelijk rekening gehouden met de gruwelijke gevolgen voor de nabestaanden. Verder zien we dit als een aanslag op de rechtsstaat, omdat hier een onschuldige burger is doodgeschoten uit wraak omdat zijn broer wilde meewerken aan een justitieel onderzoek."

S. bekende eerder Reduan B. te hebben vermoord. Hij herhaalde op de zitting dat hij niet wist dat het om de broer van een kroongetuige ging. "S. zei dat hem 100.000 euro is geboden om de moord te plegen en dat hij er slecht aan toe was in die periode", zegt Trehy. "Zo had hij een cocaïneverslaving en ernstige privéproblemen."