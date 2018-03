OM zet kroongetuige in bij proces Mocro-oorlog

Het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten met een kroongetuige in het proces over de zogenoemde Mocro-oorlog, een drugsoorlog in voornamelijk de Amsterdamse onderwereld waarbij vooral Marokkaanse en Antilliaanse mannen betrokken zijn.

Het gaat om de 30-jarige Nabil B., die in september is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de zogeheten vergismoord op Hakim C. in de Utrechtse wijk Overvecht en het voorbereiden van een poging tot moord enkele dagen later.

Gewetensnood

B. meldde zichzelf bij de politie omdat hij zich volgens het OM bedreigd voelt en in gewetensnood is gekomen. Hij heeft verklaringen afgelegd over zichzelf, zijn opdrachtgevers en andere betrokkenen.

In december sloot B. een kroongetuige-regeling met het OM. Justitie ziet zijn verklaringen als een belangrijk middel om schutters, opdrachtgevers van verscheidene moorden voor de rechter te krijgen.

Staatsliedenbuurt

Sinds de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam in 2012 is de aard van de liquidaties veranderd. De moorden in de Mocro-oorlog zijn steeds gewelddadiger en de drempel voor een liquidatie lijkt steeds lager te liggen.

Bij de afrekening in de Staatsliedenbuurt werd veel geweld gebruikt. De daders zaten hun slachtoffers in een woonwijk achterna, schietend met automatische wapens. De kogels die ze afvuurden raakten woningen en een woonboot. In een kinderkamer werd een kogel teruggevonden. De twee daders kregen levenslang.