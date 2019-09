Wie was de geliquideerde advocaat Derk Wiersum?

Andere moorden

Het is niet de eerste keer dat een advocaat is vermoord in Nederland. In 2004 werd in Doetinchem de 32-jarige advocaat Machiel Pul doodgestoken. De advocaat stond de moeder van de moordenaar bij in een scheidingszaak. De 18-jarige dader vond dat zijn vader financieel werd uitgekleed. Hij werd na hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel straf.

Ook werd er in 2001 een bomaanslag gepleegd op het kantoor van advocaat Paul Bovens in Utrecht. Hij was op dat moment niet aanwezig, maar besloot later uit het vak te stappen.

Na de moord op Machiel Pul in 2004 werd de Orde van Advocaten gevraagd of er extra veiligheidsmaatregelen moesten komen voor advocaten. Die voelde daar toen weinig voor. "Veiligheidsmaatregelen voorkomen niet dat advocaten worden bedreigd of zelfs neergestoken."