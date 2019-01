20 jaar voor moord op onschuldige broer van kroongetuige

De rechtbank in Amsterdam heeft 20 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het doodschieten vorig jaar maart van Reduan B., de broer van een kroongetuige. Het slachtoffer werd volgens het Openbaar Ministerie vermoord omdat zijn broer, Nabil B., getuigt tegen een groep criminelen.

Volgens de rechtbank heeft de 40-jarige Shurandy S. de liquidatie "op bestelling" uitgevoerd. Zelf weigert S. zijn opdrachtgevers te noemen. Hij heeft de moord bekend, maar zei niet te weten wie het slachtoffer was.

De rechtbank ziet geen reden om aan te nemen dat S. wist dat het om de broer van een kroongetuige ging. Daarom is dat niet meegewogen in de straf. Daarnaast heeft hij spijt betuigt van de moord en voelt hij zich "intens schuldig". Het Openbaar Ministerie had 28 jaar cel tegen Shurandy S. geƫist.

Net als eerder het OM, noemde ook de rechtbank het vermoorden van een familielid van een belangrijke getuige ongekend in Nederland. Volgens de rechtbank moest de moord Nabil B. en eventuele nieuwe getuigen afschrikken.

De kroongetuige legde eind 2017 verklaringen af bij de politie over tal van liquidaties. Hij was zelf betrokken bij een van die moorden, maar kreeg wroeging omdat de verkeerde persoon werd doodgeschoten. Omdat hij door de vergissing vreesde voor zijn eigen leven, stapte hij naar de politie.