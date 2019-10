D66 en PvdA: kind op woensdagmiddag gratis met bus en trein

Laat kinderen tot 12 jaar oud op woensdagmiddag en in het weekend gratis met het openbaar vervoer reizen. Dat voorstel doen D66 en PvdA morgen bij de behandeling van de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer.

Het initiatief sluit aan bij regelingen die er nu al zijn in steden als Eindhoven, Nijmegen en Groningen. Ook in Amsterdam wordt gewerkt aan gratis ov voor kinderen.

Kamerleden Rutger Schonis (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) willen dat staatssecretaris Van Veldhoven gaat onderzoeken wat het kost als kinderen, onder begeleiding van een volwassene, niets hoeven te betalen in bus, tram, metro en trein. Van Dijk denkt niet dat het om een enorm bedrag gaat.

Naar opa en oma

"Als kinderen jong ervaren hoe fijn het is om met het ov te reizen, hopen we dat ze later vaker de trein of de metro pakken", zegt D66'er Schonis. Hij wijst ook op de winst voor het klimaat als de auto blijft staan.

Van Dijk: "Ieder kind vindt het leuk om op reis te gaan. Naar het strand, bos of opa en oma. Je wilt dat ze al jong in aanraking komen met het openbaar vervoer."

Nu hebben alle vervoerders verschillende regels of kinderen gratis mee kunnen reizen. Door een landelijke regeling weten ouders waar ze aan toe zijn als ze in het weekend of op woensdagmiddag met hun kroost op pad gaan, zeggen D66 en PvdA. Die ouders moeten trouwens wel gewoon betalen.