ChristenUnie en GroenLinks willen autoloze zondag

"Nu is er geen oliecrisis, maar hebben we te maken met een klimaatcrisis, een stikstofprobleem en slechte luchtkwaliteit in de steden", zegt Dik-Faber. "Daar moeten we met z'n allen de schouders onder zetten."

Het ChristenUnie-Kamerlid denkt dat een autoloze zondag goed is voor het milieu, maar ook voor mens en samenleving. Ze herinnert zich een autovrije dag in haar woonplaats Veenendaal. Omdat het bijna Koningsdag was, was het centrum afgesloten voor auto's. "Heel Veenendaal was uitgelopen om elkaar die dag te ontmoeten. Het was echt een feestje."

Alternatieven

Ook GroenLinks-Kamerlid Kröger beschouwt de autoloze zondag als een feest. "We vieren het alternatief voor de auto. Die neemt veel ruimte in, niet alleen fysiek in onze steden, maar ook qua milieu-impact. Het zou mooi zijn als we de auto één dag per jaar kunnen laten staan, om aandacht te vragen voor de alternatieven: lopen, fietsen of met het openbaar vervoer."

De ChristenUnie en GroenLinks pleiten niet voor een totaal rijverbod, maar hopen dat gemeenten vanaf volgend jaar zelf meedoen aan de mobiliteitsweek. Kröger: "Je ziet dat er nu een wereldwijde beweging is om de autoloze zondag te vieren. We hopen dat ook Nederlandse gemeenten met plannen gaan komen, en dat de Rijksoverheid die dan omarmt. Dat is goed voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de bewustwording."