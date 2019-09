Autoloze zondag: yoga op de Tower Bridge, wandelen op de Champs-Élysées

Ook Parijs was "Sans Voiture": van 11.00 tot 18.00 uur was de Franse hoofdstad niet toegankelijk voor motorvoertuigen, behalve de ringweg. Daarmee werd de stad het grootste stedelijke gebied ter wereld zonder auto's. Dit was niet de eerste keer: de stad begon al in 2015 met autoloze zondagen. Wie toch met een auto door de Parijse straten reed, riskeerde een boete van 135 euro.

Treinkaartjes

In België was niet alleen Brussel autoloos, dertien Vlaamse steden deden mee met het initiatief. Berlijn besloot om auto's niet te weren uit de binnenstad, maar in plaats daarvan de kaartjes voor de metro en de S-Bahn voor vandaag veel goedkoper te maken, evenals die voor de regionale treinen. Dat leidde wel tot een toename in gebruik van het openbaar vervoer, maar het bleef ook druk met auto's in de stad.

Autoloze dagen worden al jaren op verschillende plekken ter wereld gehouden om aandacht te vragen voor luchtvervuiling. De inspiratie komt van de autoloze zondagen in Nederland en België, na olietekorten door de Suezcrisis in 1956 en daarna in de jaren zeventig na de oliecrisis van 1973.