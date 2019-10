'Personeelstekort leidt tot ontsnappingen bij Pompekliniek Nijmegen'

De Pompekliniek in Nijmegen was volop in het nieuws de afgelopen weken. In korte tijd ontsnapten drie tbs'ers uit de kliniek. Gisteren was er weer een incident: een tbs'er op geoorloofd verlof pleegde zelfmoord door tegen een vrachtwagen te botsen. Volgens tbs-advocaten komen de ontsnappingen door frustraties bij de patiënten, veroorzaakt door grote druk op het personeel.

Twee van de ontsnapten werden snel gepakt. De derde fietste weg bij een begeleid verlof, het duurde vijf dagen voor de man werd gearresteerd in Parijs. De Pompekliniek kondigde aan een onafhankelijk onderzoek te starten naar de ontsnappingen. "Drie op een rij is te veel", liet de Nijmeegse kliniek weten.

"Het escaleert nu enorm in korte tijd", zegt advocaat Jan-Jesse Lieftink. Hij staat een van de ontsnapte tbs'ers bij, is bestuurslid bij de vereniging van tbs-advocaten en werkt al vijftien jaar met cliënten in de Pompekliniek. "Een heel goede kliniek", zegt hij. "Misschien wel de beste van Nederland."

Een woordvoerder van koepelorganisatie TBS Nederland zegt dat drie "onttrekkingen" achter elkaar inderdaad bijzonder zijn, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat er dit jaar meer zijn dan in voorgaande jaren. "Dat aantal is al jaren stabiel en erg laag."

Niet uniek

Volgens advocaat Lieftink zijn de incidenten niet uniek voor de Pompekliniek. "Dit kan overal gebeuren. Het gebeurt ook overal. Wat je in de media ziet, is maar het topje van de ijsberg. Maar besef wel: het verlof van tbs'ers is ontzettend belangrijk. Dat is inherent aan het systeem."

"De problemen komen door problemen met het personeel", zegt Lieftink. "Die heb je in elke kliniek in Nederland. Er speelt een hoop: er zijn te weinig mensen, en veel van de mensen die er werken, zijn niet juist gekwalificeerd."

Personeelstekorten bij tbs-klinieken zijn niet nieuw. Vorig jaar bleek uit een rapport dat de grote druk bij het personeel leidt grote veiligheidsrisico's. "De sector kent een grens in de maximale belastbaarheid die medewerkers en patiëntenzorg aankunnen", schreven onderzoekers. "Deze grens is overschreden." Het ministerie trok daarna 28,5 miljoen uit voor de forensische zorg.