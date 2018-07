Forensische klinieken krijgen er 28,5 miljoen bij voor extra personeel

Het kabinet trekt tot 2021 28,5 miljoen euro uit om de werkdruk in de forensische zorg te verminderen en de veiligheid te vergroten. Het gaat om zorg aan volwassenen die in een tbs-kliniek of een psychiatrische inrichting zitten.

Het geld van het kabinet is vooral bedoeld om extra personeel te werven. Ook moeten de administratieve lasten in de forensische zorg omlaag.

Veiligheid

Vorige maand bleek uit onderzoek dat de zorg aan veroordeelden en mensen met psychische problemen zwaar onder druk staat. De werkdruk in de forensische zorg is hoog en klinieken hebben grote moeite om hun personeel te behouden. Daardoor zou de veiligheid van patiënten en medewerkers in het geding komen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld een medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal door een patiënt doodgestoken met een schaar.

Afgelopen juni stuurden GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg in reactie op het genoemde onderzoek een brandbrief naar de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de "penibele situatie" in de forensische zorg. "Doorgaan op deze voet betekent een toename van het aantal incidenten in de sector."

Financiële ruimte

Het kabinet wil nu met nieuwe maatregelen de kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg weer op peil brengen. Klinieken krijgen bijvoorbeeld meer financiële ruime om nieuw personeel op te leiden. Ook wordt de inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers bevorderd en komen er extra stageplekken beschikbaar.