'Veiligheid patiënten en medewerkers forensische klinieken in gevaar'

De zorg aan veroordeelden in tbs-klinieken en psychiatrische instellingen staat zwaar onder druk. Als gevolg daarvan zijn er grote risico's voor de veiligheid van patiënten en medewerkers, staat in een rapport dat deze week naar de Tweede Kamer gaat.

Het onderzoek is gedaan op verzoek van de Tweede Kamer en uitgevoerd in opdracht van GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het gevangeniswezen. In het onderzoek is de beleving van personeel in kaart gebracht en gekeken naar relevante data en rapportages, bijvoorbeeld over het aantal patiënten.

Grens voorbij

De conclusies van het rapport zijn hard: "Wij concluderen dat de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten en medewerkers in de forensische zorg onder druk staan. De sector kent een grens in de maximale belastbaarheid die medewerkers en patiëntenzorg aankunnen. Deze grens is overschreden."

Het gevolg is dat de veiligheid van patiënten en medewerkers in het geding komt, stellen de onderzoekers. Ook zijn behandelingen daardoor minder effectief. De werkdruk is hoog en klinieken hebben grote moeite goed personeel vast te houden.

Ook is er bezuinigd en zijn er veel veranderingen doorgevoerd, terwijl de patiënten steeds zwaardere problemen hebben.

Tijd tikt

"Het is tijd dat er niet meer gesproken wordt over of er gehandeld wordt, maar hoe", schrijven de onderzoekers. Ze doen daartoe ook aanbevelingen, zoals investeren in opleiding en werving en betere ict-systemen.

De onderzoekers waarschuwen dat het stabiel blijven van het aantal gemelde incidenten geen compleet beeld geeft van de problemen. Zij zeggen dat "professionals in de sector een duidelijke ontwikkeling op uitkomstmaten zien die zorgen geeft; een stijgend aantal incidenten en een stijgend aantal heropnames."