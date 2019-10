Onafhankelijk onderzoek naar ontsnappingen uit Nijmeegse tbs-kliniek

De Pompekliniek in Nijmegen start een onafhankelijk onderzoek naar de ontsnappingen uit de tbs-inrichting. Vrijdag ontsnapte een tbs'er uit de kliniek, de derde in korte tijd. Het gaat om een zedendelinquent. Hij is nog niet gepakt.

"We doen er alles aan om incidenten te voorkomen, maar deze zijn niet volledig uit te sluiten", schrijft de Pompestichting in een verklaring. "Drie op een rij is te veel." De stichting meldt dat de tbs'er tijdens het verlof op de fiets is ontkomen aan zijn begeleider in de Nijmeegse wijk Hatert.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zei tegen Omroep Gelderland dat hij snelle maatregelen wil rond het begeleid verlof bij de tbs-kliniek. De Pompekliniek zegt dat het zonder verlof niet mogelijk is om tbs'ers veilig te laten terugkeren in de samenleving.