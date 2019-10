Tbs'er ontsnapt uit Pompekliniek Nijmegen

Uit de Pompekliniek in Nijmegen is vanmiddag een tbs'er ontsnapt. De man sloeg tijdens een begeleid verlof op de vlucht. Waarvoor de man wordt behandeld is niet bekendgemaakt.

Een woordvoerder van de Nijmeegse kliniek bevestigt aan Omroep Gelderland dat de tbs'er zich vanmiddag "onttrok aan het begeleid verlof". Hoe hij heeft kunnen ontsnappen kan de woordvoerder niet zeggen.

Volgens Burgernet gaat het om een blanke man van 1 meter 87 met een fors postuur. Ook heeft hij donderblond haar en draagt hij een bril. Bij zijn vlucht droeg hij een spijkerbroek en een zwarte jas. De politie raad het publiek af de man zelf te benaderen.