Uit Pompekliniek ontsnapte tbs'er opgepakt in internetcafé in Parijs

De ontsnapte tbs'er Ronald van Z. is opgepakt in Parijs. Het landelijk parket meldt dat hij is aangehouden in een internetcafé en dat dat gebeurde in samenwerking met de Franse politie. Het Openbaar Ministerie verwacht dat hij binnenkort terugkomt naar Nederland.

De 40-jarige Z. ontsnapte vorige week vrijdag tijdens begeleid verlof. Hij werd behandeld in de Nijmeegse Pompekliniek. De man werd in 2014 veroordeeld voor ontucht met minderjarigen.

Rust

Volgens de tbs'er is er sprake van misstanden bij de kliniek. Hij zou pas terugkomen wanneer de directeur patiëntenzorg en de behandelcoördinator zouden aftreden. De Pompekliniek ging niet in op de eisen van de tbs'er.

De advocaat van Van Z., Job Knoester, zegt te hopen "dat de rust nu kan terugkeren. Ook voor Ronald." De raadsman gaat ervan uit dat Van Z. wordt overgeplaatst naar een andere tbs-kliniek. Ook zegt Knoester dat zijn cliënt door de ontsnapping zeker een jaar niet op verlof mag.