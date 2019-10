Weer incident Pompekliniek, tbs'er verongelukt tijdens verlof

Een tbs'er uit de Nijmeegse Pompekliniek is vandaag tijdens zijn verlof om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het Limburgse Plasmolen. De politie gaat uit van zelfmoord.

De 48-jarige man werd in 2013 veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs. Hij stak in april van dat jaar zijn vrouw dood in het Brabantse Reek. Vandaag was hij op onbegeleid verlof toen hij op een provinciale weg met zijn auto frontaal op een vrachtwagen botste. Hij overleed ter plekke, meldt Omroep Brabant. De auto was total loss.

De Nijmeegse Pompekliniek is de laatste tijd vaker in het nieuws. Vrijdag ontsnapte daar de veroordeelde zedendelinquent Ronald van Z. Hij werd in Parijs opgepakt.