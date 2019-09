Proces-Taghi weer verder: zwaar beveiligd en zonder pers en publiek

Tijdens de zogenoemde voorbereidende zitting van vandaag zal het gaan over de vraag wie nu de advocaat wordt van kroongetuige B. Vrijdag meldde zich een advocaat die hem wil bijstaan, maar B. zelf moet daar ook nog mee akkoord gaan.

Een andere vraag die speelt, is of de kroongetuige wel verder wil als belangrijkste getuige van het OM. Immers, eerst is al zijn broer vermoord en nu ook zijn advocaat. Hij zou eerder al gedreigd hebben zijn medewerking te staken omdat het OM afspraken niet zou zijn nagekomen.

Over de moord op advocaat Wiersum zal het in de rechtbank formeel niet gaan. Die zal wel worden besproken, maar de verdachten staan niet terecht voor deze moord. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang en hoewel Taghi wel in verband wordt gebracht met de liquidatie, is hij nog geen verdachte.

De moord op advocaat Derk Wiersum werd een "aanslag op de rechtstaat" genoemd. Een terugblik op die dag: