Tientallen personen beveiligd na moord op advocaat Derk Wiersum

Na de moord op advocaat Derk Wiersum zijn voor tientallen personen extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bronnen melden aan de NOS dat twintig tot dertig mensen extra worden beveiligd. Het gaat om onder meer rechters en officieren van justitie die betrokken zijn bij het proces tegen Ridouan Taghi of zaken die daaraan gerelateerd zijn.

De extra beveiliging is zowel zichtbaar als onzichtbaar. Zo is bij sommige betrokkenen een camera geplaatst en surveilleert bij anderen de politie vaker in de straat. Er zijn ook mensen die nu 24 uur per dag persoonsbeveiliging krijgen van de DKDB, de dienst die onder meer bescherming biedt aan leden van het Koninklijk Huis en aan PVV-leider Wilders.

Dreiging

Het is volgens bronnen onduidelijk hoe lang de veiligheidsmaatregelen van kracht blijven. Dat hangt onder meer af van de ernst van de dreiging en het strafrechtelijk onderzoek naar de moord op Wiersum.

Vorige week kondigde minister Grapperhaus al aan dat er een team onder regie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ging kijken naar de beveiliging van rechters, officieren en advocaten. Een woordvoerder van de NCTV wil nu niet ingaan op het bericht. Volgens hem worden nooit uitspraken gedaan over beveiliging.