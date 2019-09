Wie Taghi's 'moordorganisatie' dwarszit, lijkt het te bekopen met de dood

"Een goed geoliede moordorganisatie." Zo typeert het Openbaar Ministerie de groep van de voortvluchtige Ridouan Taghi en Said Razzouki. Of zij ook achter de moord zitten op advocaat Derk Wiersum, is niet duidelijk. Het OM houdt daar wel rekening mee.

Duidelijk is wel dat Wiersum de raadsman was van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen de twee en hun bende. B. verloor vorig jaar ook al zijn broer door moord.

Het zogeheten Marengo-proces zou volgende week worden hervat. Daarin worden vijf moorden en vier liquidatiepogingen en moordvoorbereidingen behandeld. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet bekendgemaakt of de zaak wordt uitgesteld nu Wiersum is doodgeschoten. Momenteel wordt bekeken of de beveiliging rondom het proces moet worden aangescherpt.

Dit zijn de slachtoffers van de vijf moorden: