Nieuwe verdenkingen tegen groep rond topcrimineel Ridouan T.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de organisatie van een voortvluchtig kopstuk uit de Utrechtse onderwereld betrokken is bij minstens zeven moordopdrachten.

Dat bleek vandaag bij een tussentijdse zitting in de zaak tegen de groep rond Ridouan T., een 41-jarige drugshandelaar die persoonlijk opdracht zou hebben gegeven voor meerdere moorden in het Nederlands-Marokkaanse criminele milieu.

Volgens het OM is er tot nu toe bewijs dat zijn groep drie liquidaties heeft uitgevoerd. In vier andere gevallen bleef het bij voorbereidingen. Het OM heeft inmiddels elf verdachten aangehouden, die verschillende rollen zouden hebben binnen de groep.

Vergissing

De organisatie van Ridouan T. zou verantwoordelijk zijn voor de liquidatie van twee mannen uit Utrecht en IJsselstein in 2016. Bij een andere moord, in Utrecht in januari 2017, werd de verkeerde persoon doodgeschoten.

Na deze vergissing stapte een van de sleutelfiguren uit de groep naar de politie. Hij sloot een deal met justitie en vertelde wie er achter allerlei afrekeningen zit. Nog geen week nadat het OM hem als kroongetuige had gepresenteerd, werd zijn broer - die niet in het criminele circuit zat - doodgeschoten, kennelijk als vergelding.

Volgens het OM was er geen andere optie dan naar buiten treden met de kroongetuige. Binnen de groep was al bekend dat hij was 'overgelopen' en het OM wilde zijn verklaringen zo snel mogelijk als bewijs gebruiken.

"We wilden toekomstige slachtoffers voorkomen", zei officier van justitie Cynthia de Jong. "Niet alleen beoogde doelwitten (van de groep, red.) maar ook mensen die op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn."

Ze wees daarbij op de vergismoord in Utrecht, maar ook op een andere schietpartij in dezelfde wijk. Een bejaarde vrouw die thuis lag te slapen werd in haar been geraakt door een verdwaalde kogel.

Waterhoofd

Dat Ridouan T. de opdrachtgever is voor meerdere liquidaties, blijkt volgens het OM niet alleen uit het verhaal van de kroongetuige, maar ook uit berichten die T. zou hebben gestuurd met telefoons waarmee versleuteld kan worden gecommuniceerd.

'Hahaha, die waterhoofd leeft niet meer, die hond heeft 5 of 6 kogels door zijn kop gekregen', zou hij na een van de liquidaties hebben geschreven.

Toen een van de verdachten vroeg of hij al was bijgekomen van de moord in IJsselstein, zou hij hebben geantwoord: "Haha van wat broertje, ben top. Heb mijn Nikes aan en ben aan het jagen. Hahaha, ben al dronken broertje en heb bloed, bloed nodig, niks anders."

'Slapen'

Via dit soort berichtjes zou hij ook opdracht hebben gegeven om vier andere mannen te vermoorden. Een van hen, een Utrechtse crimineel, had met de politie over T. gepraat. Zijn verklaringen gingen op een usb-stick rond in de groep.

Nadat zijn familie was bedreigd, slikte de man zijn verhaal weer in. Volgens de officier van justitie maakte dat voor T. niet meer uit en schreef hij: "Hij gaat slapen (dood, red.) zodra hij zijn verklaring intrekt."

Tot een liquidatie kwam het uiteindelijk niet, omdat de man onderdook en onvindbaar was voor de groep.

Zoektocht

Ook onvindbaar is Ridouan T. zelf, net als zijn rechterhand Said R. De twee mannen zijn al lange tijd voortvluchtig.

"De zoektocht gaat onverminderd door", zei officier van justitie De Jong. "Hun aanhouding heeft de allerhoogste prioriteit." Het OM looft 100.000 euro uit voor de tip die leidt tot hun arrestatie, de hoogste beloning ooit.

Voor de zomer moet duidelijk worden of het OM de twee kopstukken van de groep gaat vervolgen, ook als ze dan nog niet gevonden zijn.

Mogelijk worden dan nog meer moorden aan de groep gelinkt. Zo zou Ridouan T. ook opdracht hebben gegeven voor de moord op misdaadblogger Martin Kok, eind 2016. Die zaak wordt apart behandeld.