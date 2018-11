Hoogste beloningen ooit voor opsporing criminelen

Het Openbaar Ministerie looft beloningen van 100.000 euro uit voor de tips die leiden tot de opsporing van twee gezochte criminelen. Het zijn de hoogste beloningen die ooit in Nederland zijn uitgeloofd.

De twee mannen die worden gezocht zijn Ridouan T. en Saïd R.

Beiden staan hoog op de opsporingslijst. Ze worden ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor een reeks liquidaties, vooral in de regio's Utrecht en Amsterdam in een strijd om de macht in de grootschalige drugshandel.

De hoogste beloning tot nu toe was 30.000 euro in de zaak van de dubbele liquidatie bij een pannenkoekenhuis in Leiderdorp in 2009. De gouden tip voor het vinden van Dino Soerel kon rekenen op 50.000 euro, maar die beloning was alleen binnen het criminele milieu bekend.