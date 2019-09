Bredase advocaat wil Nabil B. bijstaan: 'Zeer moedig besluit'

Woensdagochtend werd B.'s advocaat Derk Wiersum voor zijn woning in Amsterdam geliquideerd. Hij stond de kroongetuige bij in het proces tegen de criminele organisatie van Ridouan T.

Anonieme advocaat

Na de moord werd openlijk de vraag gesteld of er nog wel een advocaat zou zijn die de verdediging van B. op zich wil nemen. Er werd ook gespeculeerd over de mogelijkheid van een advocaat die anoniem zou blijven.

Schouten werd zelf in 2016 een paar maanden beveiligd nadat hij ernstig was bedreigd in een strafzaak. Hij overwoog toen om te stoppen, maar besloot toch om door te gaan. "Ik heb toen veel nagedacht. Ik dacht toen ook aan de situatie in bijvoorbeeld Mexico, waar dit voor veel advocaten dagelijkse praktijk is."

Staatswiet

Het is nog niet duidelijk of Nabil B. ingaat op het aanbod van Schouten. Als B. ja zegt, hoopt Schouten zich te kunnen omringen met andere advocaten die hem kunnen adviseren.

Schouten is geen onbekende in het strafrecht. Hij stond onder anderen het zoontje van Linda van der Giessen bij. De vrouw werd in 2015 door haar ex doodgeschoten voor het Twee Steden Ziekenhuis in Waalwijk. Ook was hij de advocaat van een van de verdachten van de kluisjesroof in Oudenbosch. Daarnaast is hij bekend omdat hij 'staatswiet' wil telen in de gemeenten Tilburg en Breda.