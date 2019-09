Geen toegang tot zitting 'zeer ongebruikelijk', maar gebeurt toch af en toe

Wat de precieze redenen zijn om de zittingen in Marengo-proces niet toegankelijk maken, heeft de rechtbank niet gezegd. Toch kunnen juridisch experts de stap goed begrijpen, zeggen ze tegen de NOS.

"Dit is zeer ongebruikelijk, maar ik kan het me bij deze zaak wel voorstellen", zegt Theo de Roos, emeritus-hoogleraar strafrecht. "De zaak is zwaar belast en ik begrijp dat ze even rustig moeten kijken hoe die verdergaat, zonder dat het publiek direct meekijkt." Stijn Franken, advocaat en hoogleraar strafprocesrecht, wijst erop dat er allerlei emoties kunnen loskomen die je niet nu al kunt voorspellen. "Het is zinvol om dan te besluiten die zittingen alleen met de direct betrokkenen te doen".

Publiek en pers niet laten meekijken kan ook een praktische reden hebben. Misschien worden er wel beveiligingsmaatregelen voor betrokkenen besproken, zegt De Roos. "Dat wil je niet de dag erna meteen in de krant hebben staan."

Hij kent maar één andere zaak die onder vergelijkbare omstandigheden niet in het openbaar plaatsvond: die tegen drugscrimineel Mink Kok in 1999. Waarom dit gebeurde is niet helemaal duidelijk, maar het zou te maken hebben gehad met de rol die de inlichtingendiensten speelden in het dossier, staat beschreven in een boek van journaliste Marian Husken.

In Nieuwsuur zei oud-rechter Frans Bauduin het verstandig te vinden het Marengo-proces achter gesloten deuren te houden: