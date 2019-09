Zittingen moordbende Taghi niet toegankelijk voor pers en publiek

De zittingen in de zaak tegen de bende van Ridouan Taghi zijn dinsdag en donderdag niet toegankelijk voor pers en publiek. De rechtbank in Amsterdam heeft dat bekendgemaakt naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond in de zaak.

"De implicaties van deze gebeurtenis zijn op dit moment nog niet volledig te overzien", schrijft de rechtbank in een persbericht. Verder wordt het besluit niet toegelicht.

De zittingen in de Marengo-liquidatiezaak zijn in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Ze zijn niet te volgen op een scherm buiten de rechtszaal.