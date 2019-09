OM: betrokkenen in Taghi-zaak extra beveiligd na moord op advocaat

Er zijn vandaag diverse maatregelen getroffen om advocaten, officieren van justitie en rechters in de zaak tegen de gezochte crimineel Ridouan Taghi te beveiligen. "Daar is vandaag over gesproken en op gehandeld", zei OM-hoofdofficier Fred Westerbeke in Nieuwsuur.

De beveiligingsmaatregelen volgen na de moord op advocaat Derk Wiersum. Een speciaal team van politie en Openbaar Ministerie is nu onder regie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) betrokken bij de maatregelen ter beveiliging.

"Dit team heeft bevoegdheden om de beveiliging en bewaking te activeren respectievelijk te intensiveren op een wijze die bescherming biedt tegen deze dreiging", zei minister Grapperhaus eerder vandaag.

Veiligheid Wiersum besproken

Westerbeke zei in Nieuwsuur ook dat er met Derk Wiersum was gesproken over zijn veiligheid en dat er maatregelen waren getroffen, maar hij wilde niet zeggen om welke maatregelen het ging. Met een moordaanslag werd geen rekening gehouden, zei de hoofdofficier.