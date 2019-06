Acht rechts-extremisten Chemnitz beschuldigd van vormen terreurorganisatie

Het Duitse federaal parket beschuldigt acht leden van de rechts-extremistische organisatie 'Revolution Chemnitz' van het vormen van een terroristische organisatie, melden de Süddeutsche Zeitung, NDR en WDR.

De mannen, die tussen de 21 en 31 jaar oud zijn, zouden in september vorig jaar terreuraanslagen hebben voorbereid. Ze waren onder meer van plan om op 3 oktober vorig jaar met een aanslag in Berlijn "een volksopstand" te ontketenen. Met hun aanslagen beoogden ze de regering en de democratische orde omver te werpen. Twee dagen voor de geplande actie in Berlijn werden ze aangehouden.

De aanslagen die de groep voorbereidde moesten eruit zien alsof ze door linkse groeperingen waren gepleegd, meldt de Süddeutsche Zeitung. Ze wilden bij de aanslagen verder gaan dan de extreemrechtse terreurgroep NSU, die tussen 2000 en 2007 mensen van buitenlandse afkomst vermoordde om angst te zaaien.

Neonazi's

De aanklacht is gebaseerd op telefoon- en chatverkeer van de verdachten. De procureur-generaal beschouwt Christian K. als de leider van de groep. Hij zorgde ervoor dat de mannen vorig jaar september bij elkaar kwamen en communiceerden in een gedoceerde chatgroep. "Je moet het laten lijken alsof de parasieten zijn begonnen", schreef hij in de chat over de geplande aanslag in Berlijn.

In het onderzoek van de procureur-generaal in Karlsruhe staat dat het gaat om mannen uit neonazi-, skinhead- en hooligangroepen in Chemnitz. In de Oost-Duitse stad kwam het vorig jaar meerdere keren tot gewelddadige confrontaties tussen linkse en rechtse demonstranten.

De 35-jarige Daniel Hillig werd in Chemnitz doodgestoken na een ruzie op straat met een Syrische en Iraakse asielzoeker. Daarna gingen voor- en tegenstanders van een ruimhartiger vluchtelingenbeleid massaal de straat op. Ook enkelen van de acht verdachten hebben deelgenomen aan de demonstraties.

Lübcke

"De vraag die hier leeft is of het gevaar van extreem-rechts wel serieus genoeg genomen wordt", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Die discussie speelt al tijden, zeker na de moordserie door de NSU, de nationaal-socialistische Untergrund."

Sinds de moord op politicus Walter Lübcke (65) begin deze maand is de discussie over het gevaar van extreem-rechts in Duitsland weer springlevend. De verdachte die voor de moord vastzit, is een bij de politie bekende neonazi.

"Nu hoor je de aloude beschuldiging van 'de blinde vlek op rechts bij justitie' weer overal", zegt Van de Hulsbeek. "Men wil weten hoeveel extreem-rechtse groepen er zijn die aanslagen willen plegen en hoe professioneel die zijn georganiseerd. De chef van de inlichtingendienst heeft zelf ook toegegeven dat ze op dit moment te weinig mensen hebben en niet de hele scene in het vizier hebben."