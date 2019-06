Duitse politie gaat uit van misdrijf bij dood CDU-politicus

De Duitse politie gaat uit van een misdrijf bij de dood van CDU-politicus en regionaal bestuurder Walter Lübcke (65). Lübcke werd gisteravond dood aangetroffen in de tuin van zijn woning in Kassel met een schotwond aan zijn hoofd.

Volgens de politie is Lübcke van dichtbij neergeschoten. Zelfmoord wordt uitgesloten, maar verder kon de politie nog niets zeggen. Er wordt naar 'alle richtingen' gekeken, waaronder een politiek motief, werd gezegd op een persconferentie.

Het wapen waarmee Lübcke is gedood, is nog niet gevonden. Opvallend is verder dat er ook geen andere sporen zijn aangetroffen.

Walter Lübcke stond in 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, volop in de belangstelling. Hij steunde het ruimhartige asielbeleid van bondskanselier Merkel en werd om die reden bedreigd.

Lübcke was actief als regeringspresident in de regio Kassel en parlementslid voor de CDU in het Hessische deelstaatparlement. Hij stond bekend als een toegankelijke politicus en een bruggenbouwer.