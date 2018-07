Na jaren vonnis tegen enige levende lid van moordende, neonazistische NSU

De twee Uwes hebben zich eerder die dag van het leven beroofd, nadat de politie ze op de hielen had gezeten vanwege een bankoverval. Zschäpe steekt vervolgens de woning in brand waar ze met de mannen samenwoonde, vermoedelijk om sporen te wissen.

Dat mislukt. In het huis wordt een verbijsterende vondst gedaan: dvd's met gruwelijke beelden van de slachtoffers. Op de beelden tonen de neonazi's hun trots over de tot dan toe onopgeloste moorden.

Vier dagen later geeft Zschäpe zichzelf aan bij de politie. "Ik ben degene die jullie zoeken", zegt het nog enig overgebleven lid van de terreurcel tegen de politie.

Schaamte

Duitsland schaamt zich voor de serie moorden en de blunders bij de opsporingsdiensten. Op 23 februari 2012 is een landelijke minuut stilte en bij de herdenking gaat bondskanselier Merkel door het stof. "Enkele familieleden van de slachtoffers waren jaren ten onrechte zelf verdachte", zegt ze. "Daarvoor vraag ik u om vergeving."

Samen met nog vier andere verdachten die de groep zou hebben geholpen, staat Beate Zschäpe vanaf 2013 terecht. De zaak, een van de grootste in de naoorlogse Duitse geschiedenis, sleept zich jaren voort. Onder meer omdat Zschäpe bijna niet praat.

Slechts een paar keer doorbreekt ze haar zwijgen. In 2015 en tijdens haar slotwoord. Ze zegt pas achteraf van de moorden te hebben geweten. Het enige wat ze wel bekent, is dat ze het huis in brand heeft gestoken. Het rechts-extremisme heeft ze inmiddels afgezworen, zegt Zschäpe. Ze schildert zichzelf af als een meeloper die onder de invloed van de twee handelde.

Het Duitse OM gelooft dat niet. Die karakteriseert haar als een "ijskoude vrouw voor wie een mensenleven geen waarde heeft" en eist levenslang.

Nabestaanden houden ondertussen hun hart vast of dat ook echt het oordeel wordt. Zij blijven met veel vragen zitten. Want waarom moest juist hun man, vader of broer dood? Ze zullen het waarschijnlijk nooit weten.