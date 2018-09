Onrust in Duitsland: incidenten en demonstraties om vluchtelingenbeleid

In verschillende plaatsen in Duitsland is vandaag opnieuw gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van een ruimhartiger vluchtelingenbeleid. Vanwege de betogingen was en is er veel politie op de been. Op sommige plaatsen kwamen het tot opstootjes.

Vanavond lopen nog honderden rechtse betogers door Köthen in Oost-Duitsland. In die stad kwam vorige week een Duitser van 22 om het leven na een vechtpartij met Afghanen. Volgens een voorlopig autopsierapport zou de man zijn overleden aan een acuut hartfalen en niet door zijn verwondingen.

De betogers zwaaien met Duitse vlaggen en posters met teksten als "Wij zijn Chemnitz" en "We willen geen messen". Ze hebben zich bij het gemeentehuis verzameld en zingen spreekkoren. In de buurt staan ook tegendemonstranten. Er zijn ruim duizend politiemensen op de been om de groepen uit elkaar te houden.

Oproep tot solidariteit

Eerder op de dag waren er ook betogingen in steden in West-Duitsland. In Keulen gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren voor een ruimhartig vluchtelingenbeleid. Ze riepen op tot solidariteit met asielzoekers. Ook de burgemeester van Keulen, Henriette Reker, liep mee.