Dodelijk slachtoffer Köthen overleden aan acuut hartfalen

De 22-jarige Duitser die omkwam bij een vechtpartij in de Duitse stad Köthen is overleden aan acuut hartfalen. Dat had "geen direct oorzakelijk verband met het opgelopen letsel", blijkt uit het voorlopige autopsierapport. De Mitteldeutsche Zeitung schrijft dat de man een cardiologische aandoening had.

Na de vechtpartij werden twee Afghanen opgepakt, één van 20 en één van 18 jaar. De eerste wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg, de tweede van mishandeling.

Vanavond liepen zo'n 2500 mensen in Köthen mee in een stille tocht voor het slachtoffer. Rechtse groepen hadden daartoe opgeroepen via sociale media.

Zwanger

Eerder op de avond gingen zo'n 200 mensen de straat op om te protesteren tegen "rechtse ophitsing" na een oproep van de linkse politica Henriette Quade. In het licht van de protesten in Chemnitz had de politie extra mensen ingezet.

Het slachtoffer in Köthen zou een ruzie tussen drie Afghaanse mannen en een vrouw hebben willen sussen. Volgens Duitse media ging het conflict over de vraag van wie de vrouw zwanger was. Toen twee omstanders zich met de ruzie bij een speeltuin bemoeiden, brak er een vechtpartij uit.