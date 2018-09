Dodelijke vechtpartij in oosten van Duitsland, Afghanen verdacht

In de stad Köthen in het oosten van Duitsland is bij een vechtpartij een 22-jarige man omgekomen. Het slachtoffer zou een ruzie tussen drie Afghaanse mannen en een vrouw hebben willen sussen. Volgens Duitse media ging het conflict over de vraag van wie de vrouw zwanger was.

Toen twee omstanders zich met de ruzie bij een speeltuin bemoeiden, brak er een vechtpartij uit. Een van de twee, een 22-jarige Duitser, overleefde het niet. Hij stierf waarschijnlijk aan een hersenbloeding. Twee Afghaanse mannen zijn opgepakt.

Chemnitz

Het incident komt op een gevoelig moment in Duitsland, waar sinds een recente steekpartij in de stad Chemnitz het migratiedebat stevig is aangewakkerd.

In de Oost-Duitse stad werd eind augustus een 35-jarige Duitser doodgestoken; de verdachten in deze zaak komen uit Syrië en Irak. Verontruste burgers en rechts-radicale jongeren gingen daarna keer op keer de straat op uit protest tegen de komst van asielzoekers naar Duitsland. Daarbij vonden felle botsingen plaats met betogers tegen ultrarechts.