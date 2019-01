De verhalen achter de liquidaties van de twee Iraniërs in Nederland

De politie zegt geen idee te hebben waarom Motamed is vermoord. Hij heeft geen strafblad, lijkt niets te maken te hebben met criminaliteit en leidt een rustig gezinsleven.

Staatsvijand

Wat de politie voor de buitenwereld verzwijgt, is dat Ali Motamed in werkelijkheid heel iemand anders is. Namelijk Mohammad Samadi, een staatsvijand van Iran die daar bij verstek ter dood is veroordeeld.

Samadi wordt gezien als dader van een bomaanslag op de Islamitische Republikeinse Partij in 1981. Bij de aanslag kwamen 73 mensen om het leven, waaronder een opperrechter en vier ministers. De aanslag zou zijn gepleegd door de verzetsbeweging waar Samadi lid van was.

Op de dag van zijn dood vertelt zijn vrouw aan de politie wie hij echt was. Eind jaren 80 zou hij onder de schuilnaam Ali Motamed asiel hebben aangevraagd in Nederland. Hij trouwde in de jaren 90 en leidde sindsdien een zo onopvallend mogelijk bestaan.

Tot zijn dood wist niemand in Nederland dat hij een door Iran gezochte aanslagpleger was, benadrukte staatssecretaris Mark Harbers van Veiligheid en Justitie nog eens na Kamervragen over de kwestie.

Rotterdams netwerk

Terwijl de Nederlandse autoriteiten zich in stilzwijgen hullen, blijft het niet bij deze liquidatie. In 2017 wordt in Den Haag Ahmad Nissi doodgeschoten, een Iraanse activist die zijn land ruim tien jaar eerder is ontvlucht. Vanuit hier leidt hij de Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA).

Iran ziet deze groep als een terroristische organisatie, die aanslagen pleegt in eigen land. Ook al heeft de politie een 'crimineel netwerk' uit Rotterdam op het oog dat mogelijk betrokken is geweest bij de moord, nabestaanden van Nissi wijzen al snel naar Iran.

Wie zijn de twee Iraniërs die in Nederland werden omgebracht? Bekijk de video hieronder: