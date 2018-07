Iraanse staatskrant: Nederland zette diplomaten uit vanwege liquidaties

De twee Iraanse diplomaten die Nederland op 7 juni uitzette, moesten het land verlaten omdat Iran volgens de AIVD betrokken is bij de liquidaties van twee Iraniërs in Nederland, dat meldt de Iraanse krant Kahyan.

Volgens de krant moesten de twee weg, nadat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst de Iraanse ambassadeur bewijzen had laten zien over de betrokkenheid van Iran bij twee moorden in 2015 en 2017. Waarom juist deze twee diplomaten moesten vertrekken is niet bekend.

Hoewel de krant de liquidaties dus als reden noemt voor de uitzetting, wordt tegelijkertijd in de krant ontkend dat Iran verantwoordelijk is voor de moorden.

Het bericht lijkt betrouwbaar: "Kayhan is de staatskrant, maar ferm in handen van de hardliners die tegen de regering van president Rouhani zijn", zegt NOS-correspondent Thomas Erdbrink. "Ze hebben meestal goede informatie van binnenuit en het feit dat ze schrijven over de uitzetting laat zien dat er een grote kans is dat de ontmoeting tussen de Iraanse ambassadeur en de AIVD daadwerkelijk kan hebben plaatsgevonden."

'Op basis van AIVD'

Dagblad Trouw schreef vanochtend al over het bericht in de Iraanse krant. Desgevraagd bevestigt de AIVD tegen Trouw dat de diplomaten zijn uitgezet op basis van informatie afkomstig van de inlichtingendienst. Welke informatie dit betreft wil de AIVD niet zeggen.

Vorige week maakte de AIVD de uitzetting bekend, maar gaf daarbij geen informatie over de reden voor het uitwijzen van de ambassade-medewerkers. Alom wordt het uitzetten van diplomaten gezien als een bijzonder zware maatregel. Iran noemde de uitzetting "onvriendelijk en niet constructief".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil in reactie tegen de NOS niet verder ingaan op de uitzetting. Wat de AIVD naar buiten brengt, dat is aan de AIVD, zegt een woordvoerder.

Twee liquidaties

De twee liquidaties waarvan vermoed wordt dat Iran erbij betrokken is, vonden al enige tijd geleden plaats. In mei 2015 werd in Almere de Iraniër Ali Motamed vermoord. In werkelijkheid heette hij Mohammad Reza Kolahi Samadi. In Iran was hij bij verstek ter dood veroordeeld. In mei 2018 meldde het Parool dat Motamed vrijwel zeker verantwoordelijk is voor de grootste aanslag in de geschiedenis van Iran.

De andere liquidatie, op de Iraniër Ahmad Mola Nissi, vond plaats in Den Haag in september 2017. Nissi leidde de Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA). Die onafhankelijkheidsbeweging wordt door Iran beschouwd als een terroristische organisatie.