'Geliquideerde elektricien Almere zat achter grootste aanslag Iran'

Een Iraanse man die in 2015 werd geliquideerd in Almere, was vrijwel zeker verantwoordelijk voor de grootste aanslag in de geschiedenis van Iran. Dat schrijft Het Parool.

Onder de naam Ali Motamed was hij in de jaren 80 in Nederland een nieuw leven begonnen. In werkelijkheid heette hij Mohammad Reza Kolahi Samadi. In Iran was hij bij verstek ter dood veroordeeld. Bij de bomaanslag in 1981 op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran kwamen 73 mensen om het leven, onder wie opperrechter ayatollah Behesthi en vier ministers.

Politiek vluchteling

Samadi was een prominent lid van een sjiitische verzetsbeweging. Na de aanslag kwam hij als politiek vluchteling naar Nederland. Volgens de krant meldde hij zich bij de autoriteiten met zijn nieuwe naam en kreeg hij begin jaren negentig een verblijfsvergunning. In Nederland leidde hij sindsdien een rustig leven, bij de Nederlandse politie was hij niet bekend.

Ook zijn vrouw wist lange tijd niet wie Ali Motamed werkelijk was, schrijft Het Parool. Zij denkt dat Iran achter zijn liquidatie zit.

Bang

Haar man werd internationaal gezocht en zijn foto zou onlangs nog zijn getoond in Iraanse media. Hij was de laatste jaren bang om vermoord te worden en wilde niet dat zijn foto op sociale media kwam, zegt zijn weduwe.

De liquidatiezaak werd gisteren behandeld in de rechtbank in Lelystad. De twee verdachten uit Amsterdam, Anouar A.B. en Moreo M., waren niet bij de zitting aanwezig, hun advocaten wel. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee ervan dat ze Motamed met een vuurwapen in het hoofd hebben geschoten. De zaak gaat in augustus verder.