18 jaar cel voor hoofdverdachte liquidatiepoging Naoufal F.

Voor de rechtbank in Amsterdam is Naoufal F., ook bekend als 'Noffel', veroordeeld tot 18 jaar cel voor het opdracht geven voor een aanslag op de crimineel Peter 'Pjotr' R. Eind 2015 werd geprobeerd om R. te liquideren in Diemen, maar dat mislukte. Er was twintig jaar geƫist tegen F.

Het is de eerste keer dat de rechter oordeelt over het gebruik van versleutelde data als bewijsmiddel. Criminelen gebruikten zogeheten pgp-apparatuur, waarvan zij aannamen dat die niet te kraken was. Justitie is daar toch in geslaagd en kreeg zo tal van belastende gegevens in handen, zoals gesprekken over plannen tot liquidaties. Doorgaans worden die door criminelen in codetaal gevoerd, maar nu gingen ze ervan uit dat er niemand kon meekijken en -luisteren.

De rechter lijkt dit dus toe te staan, al is er een uitzondering gemaakt voor de berichten van advocaten: die gelden niet als bewijs. Advocaat Weski van F. had gevraagd om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren omdat ondoorzichtig zou zijn hoe het belastend materiaal was verzameld, maar de rechtbank heeft dat afgewezen.