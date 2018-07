Arrestaties voor geplande aanslag bij Parijs op bijeenkomst Iraanse oppositie

Een Belgisch stel van Iraanse afkomst is zaterdag opgepakt omdat ze later die avond een aanslag zouden hebben willen plegen bij Parijs. Het doelwit was volgens de Belgische autoriteiten een bijeenkomst van een verboden Iraanse oppositiepartij.

Als medeplichtige is een Iraanse diplomaat opgepakt die werkt bij de ambassade in Wenen, meldt het Openbaar Ministerie. Hij werd in Duitsland aangehouden. Ook in Frankrijk zit een vermoedelijke medeplichtige vast.

Volksmoedjahedien

De veiligheidsdiensten hadden de man (38) en vrouw (33) al langer in het vizier. Ze kwamen in actie toen er concrete plannen opdoken voor een aanslag op een politieke bijeenkomst van de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK), een beweging die tot doel heeft het regime in Iran omver te werpen.

De bijeenkomst was zaterdagavond in Villepinte, niet ver van Parijs. Ongeveer 25.000 mensen waren erbij.

Springstof

Politiemensen hielden de twee Iraanse Belgen zaterdag aan in Sint-Pieters-Woluwe. In hun auto lagen een ontstekingsmechanisme en 500 gram van de springstof TATP. Verder werden vijf huiszoekingen uitgevoerd. Over de resultaten daarvan is niets bekendgemaakt.

Het tweetal wordt verdacht van poging tot terroristische moord en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.