AIVD: Iran zit achter twee moorden in Nederland

Iran is volgens de EU betrokken bij nog meer "vijandelijke acties" op Europees grondgebied, zoals verijdelde aanslagen in Denemarken en Frankrijk. "Iran is te kennen gegeven dat betrokkenheid bij dergelijke acties totaal onacceptabel is en onmiddellijk gestaakt moet worden." Als het land niet meewerkt, worden verdere sancties niet uitgesloten, staat in de brief.

Tegenstanders van het regime

De twee vermoorde Nederlanders van Iraanse afkomst waren allebei tegenstanders van het regime in Teheran. Mohammad Samadi was in Iran ter dood veroordeeld voor een bomaanslag op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij. Ahmad Nissi was de oprichter van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz, die strijdt voor onafhankelijkheid van een regio in het westen van Iran.

Juni vorig jaar zette de Nederlandse regering twee Iraanse diplomaten het land uit. Over de reden werd toen niets gezegd, maar uit de brief blijkt nu een verband met deze zaken. De ministers schrijven de Tweede Kamer nu dat het een duidelijk signaal was dat het kabinet het ontoelaatbaar vindt dat Iran waarschijnlijk achter deze ernstige zaken zit.

Er lopen ook strafrechtelijke onderzoeken naar de liquidaties in Almere en Den Haag. De betrokkenheid van Iran is in die onderzoeken nog niet bevestigd, maar dat is volgens het kabinet niet vreemd. "De waardering van informatie binnen het strafrechtelijke bewijsstelsel is een andere dan de waardering van inlichtingen door inlichtingendiensten."