Kim Jong-un waarschuwt VS in nieuwjaarsspeech en wil nieuw gesprek Trump

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil zich blijven inzetten voor een Koreaans schiereiland zonder kernwapens, maar hij kan wel van die koers afwijken als de Verenigde Staten Noord-Korea onder druk blijven zetten. Kim zei dat in zijn nieuwjaarstoespraak.

Vorig jaar spraken Kim en president Trump elkaar op een top in Singapore. Daar maakten ze algemene, niet-bindende afspraken over samenwerking, vrede en de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Sindsdien lijken er weinig vorderingen te zijn. Volgens Amerikaanse functionarissen en een denktank zijn er aanwijzingen dat Noord-Korea sindsdien nieuwe langeafstandsraketten maakt en dat Noord-Koreaanse raketbases nog in gebruik zijn.

In de nieuwjaarstoespraak zei Kim dat hij op ieder gewenst moment opnieuw met Trump in gesprek wil. Hij riep Washington op de gesprekken over toenadering tussen Noord-Korea, de VS en Zuid-Korea nieuw leven in te blazen.

'VS moet stappen zetten'

"Amerika houdt in Kims ogen het proces erg op en blijft dreigen met sancties", zei correspondent Garrie van Pinxteren in het NOS Radio 1 Journaal. "En de VS blijft volgens hem maar eenzijdige acties van Noord-Korea verlangen. Hij heeft gezegd: als Amerika daar maar mee blijft doorgaan, en ze doen verder niets, dan moet ik een ander plan bedenken voor de veiligheid van Noord-Korea."

Kim vindt verder dat de Amerikanen en de Zuid-Koreanen moeten stoppen met hun gezamenlijke militaire oefeningen. Ook riep hij op tot meer samenwerking tussen het Noorden en het Zuiden. Hij zegt dat zijn land bereid is om in het grensdorp Kaesong een gezamenlijk fabrieksterrein weer in gebruik te nemen. Ook wil hij een nieuwe ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president.

"De toespraak was gericht op een Noord-Koreaans publiek. Het ging vijf minuten over het buitenland. De andere 25 minuten gingen over de economie en hoe hij die beter wil maken", zei correspondent Van Pinxteren. "Ook wat hij zei over denuclearisering was deels bedoeld voor zijn eigen volk. Hij wilde zeggen: ik ben streng, maar ik wil hiermee doorgaan."