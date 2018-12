Symbolisch begin van herstelwerkzaamheden spoor Noord- en Zuid-Korea

Noord- en Zuid-Korea hebben met een speciale ceremonie een symbolisch begin gemaakt met het herstellen van de verbindingen in het grensgebied tussen de twee landen. Door de VN-sancties tegen Noord-Korea kunnen de werkzaamheden voorlopig nog niet beginnen.

De ceremonie vond plaats in de grensplaats Kaesong. Er waren zo'n tweehonderd mensen aanwezig. De delegatie uit Zuid-Korea was met een speciale trein gekomen. "Door een nieuwe spoorlijn kunnen we niet alleen sneller heen en weer reizen, maar het verkleint ook de afstand in de harten tussen Noord- en Zuid-Korea", zei de Zuid-Koreaanse minister van Transport. Verder waren er bij de ceremonie vertegenwoordigers uit Rusland, China en Mongoli├ź aanwezig.