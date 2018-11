Noord-Korea nog actief op raketbases, zegt Amerikaanse denktank

Een Amerikaanse denktank stelt in een rapport dat Noord-Korea nog over 13 tot 20 raketbases beschikt, waar ballistische raketten kunnen worden geproduceerd. Het Center for Strategic and International Studies signaleert nog steeds activiteiten op de bases, ondanks de onderhandelingen over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernprogramma.

Op ballistische raketten, voor de lange en middellange afstand, kunnen kernkoppen worden aangebracht.

Volgens het in Washington gevestigde onderzoeksinstituut gaan de activiteiten van Noord-Korea in tegen de geest van de top, vijf maanden geleden tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Harde afspraken over nucleaire ontwapening zijn toen niet gemaakt.

Meteen na de top in Panmumjom schreef Trump echter op Twitter "dat er van Noord-Norea geen Nucleaire Dreiging meer uitgaat".

Dreiging

De denktank concludeert dat er na de top tussen Trump en Kim zo goed als niets gebeurd is en dat de Noord-Koreaanse dreiging niet is afgenomen. Slechts één nucleaire testlocatie is onklaar gemaakt.

Noord-Korea verklaarde zijn kernprogramma weliswaar voor voltooid, en stopte met het testen van raketten die uitgerust kunnen worden met een kernkop, maar een formele verklaring van Noord-Korea over de beëindiging van het kernprogramma is er nog niet.

Zuid-Korea lijkt niet zo zwaar te tillen aan het Amerikaanse rapport. Daar wordt erop gewezen dat het bestaan van de bases in Noord-Korea geen geheim is, al liggen ze in ondoordringbaar gebied.

De Amerikaanse vice-president Pence en de Japanse premier Abe verklaarden vandaag in Tokio dat de noodzaak van sancties blijft bestaan om Noord-Korea tot denuclearisatie te brengen.