'Noord-Korea werkt aan nieuwe raketten'

Er zijn aanwijzingen dat Noord-Korea bezig is met de bouw van nieuwe langeafstandsraketten. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen The Washington Post.

Op satellietbeelden zou activiteit te zien zijn bij een wapenfabriek in de buurt van de hoofdstad Pyongyang. "We zien dat ze aan het werk zijn, net als eerder", zegt een van de functionarissen.

Hwasong-15

Op de foto's zouden trucks te zien zijn die van en naar de fabriek in Sanumdong rijden. In die fabriek werden de eerste raketten gebouwd die in staat zijn om de VS te bereiken. Het gaat om raketten van het type Hwasong-15.

Volgens de bronnen van de krant zijn de Koreanen een of twee intercontinentale raketten aan het bouwen. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het onduidelijk is hoe ver de Noord-Koreanen zijn met de bouw van de raketten.

Denuclearisatie

Vorige maand ontmoetten de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump elkaar in Singapore. Kim committeerde zich toen aan denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. De twee leiders maakten geen concrete afspraken met elkaar.

Vorige week nog leek Noord-Korea een stap te zetten richting het afbouwen van het raketprogramma. Een onderzoeksinstituut meldde dat het land raketinstallaties op het belangrijke test- en lanceercentrum Sohae had ontmanteld.