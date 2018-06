Intentieverklaring Kim en Trump: denuclearisatie en veiligheidsgaranties

In de tekst committeert Noord-Korea zich aan denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland in ruil voor veiligheidsgaranties, iets wat het land overigens eerder toezegde.

Ook staat erin dat beide landen hun betrekkingen willen verbeteren, om uiteindelijk vrede te brengen op het schiereiland. Verder is vastgelegd dat krijgsgevangenen zullen worden uitgewisseld. De verklaring gaat niet in op mensenrechtenschendingen in Noord-Korea.

Details over de ontmanteling van het kernwapenprogramma staan er niet in, ook niet over controle of inspecties. Kenners zeggen dat de Noord-Koreaanse definitie van denuclearisatie heel anders is dan die van de VS. Pyongyang zou ermee bedoelen dat de wereld uiteindelijk kernwapenvrij wordt, en bovendien dat de VS in de regio zijn militaire aanwezigheid terugschroeft en de 'nucleaire paraplu' opgeeft die bondgenoten Zuid-Korea en Japan moeten beschermen.

De VS wil vooral dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma staakt, en inspecties toestaat om te voorkomen dat het opnieuw kan worden opgestart.