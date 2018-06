Waarom Kim Jong-un bijna altijd een Mao-pak draagt

Na de dood van Mao in 1976 durfden Chinezen hun Maopak in de kast te laten hangen. "China werd opener en de vrije keuze keerde terug in het dagelijks leven", schreef de BBC.

Wereldleiders

Onder communistische leiders is het pak populair gebleven. Ook Kim Il-sung, de stichter van Noord-Korea en opa van Kim Jong-un, was fan van het Maopak.

Kim Il-sung heeft als 'Grote Leider' in Noord-Korea nog altijd een mythische status. Formeel is hij zelfs nog het staatshoofd van het land, ook al overleed hij in 1994. Zijn zoon en opvolger, Kim Jong-Il, koos voor een ander kostuum, maar Kim Jong-Un keerde terug naar het Mao-pak.

Opa-kopie

Kim Jong-un probeerde op zijn legendarische opa te lijken om zo aan populariteit te winnen onder de bevolking. Korea-professor Suk-Young Kim, verbonden aan de University of California, Los Angeles (UCLA), zou Kim zijn dieet hebben aangepast om gezetter te worden. Ook vulde hij zijn garderobe met de zwarte Maopakken van zijn opa.

Suk-Young Kim: "Het pak refereert direct aan de nalatenschap van zijn opa, het is een manier om zijn macht te legitimeren. Kim Jong-un was een nieuwkomer op het politieke toneel en moest een manier vinden om zich snel te manifesteren."