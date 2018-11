Noord-Korea: stop sancties, anders wordt kernprogramma hervat

Kim en Trump spraken in de zomer af om toe te werken naar een kernwapenvrij Koreaans schiereiland, zonder daarbij harde afspraken te maken. Het dreigement komt een week voor een ontmoeting tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo en zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot. Tijdens dat overleg, op een nog niet bekendgemaakte plek, zal Pompeo vermoedelijk vragen om overtuigende stappen richting ontwapening. Ook zal er worden gesproken over een tweede top met Trump en Kim.

In een tv-interview zei Pompeo gisteren dat de VS met de sancties stevige druk op Pyongyang wil blijven uitoefenen om het kernprogramma af te bouwen. Buitenlandse Zaken in Pyongyang zei in een reactie "te moeten lachen" om het Amerikaanse idee dat sancties en druk leiden tot denuclearisatie.

Zuid-Korea wil tempo maken met de toenadering tot zijn noordelijke buurland om de kerndreiging een halt toe te roepen. Seoul maakt daarbij ook duidelijk dat internationale sancties tegen Noord-Korea de verzoeningspogingen in de weg staan.