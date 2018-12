Noord-Korea wil komende jaar vaker met Zuid-Korea spreken

Kim is volgens Moon zeer bereid om afspraken die hij maakte met Zuid-Korea en met de VS, uit te voeren. "Er zullen nog veel moeilijkheden zijn. Maar onze harten zullen zich meer openen als we er veel moeite in stoppen", schrijft de Zuid-Koreaanse president. "Onze harten zijn niet veranderd wat betreft het verwelkomen van voorzitter Kim."

Een woordvoerder van Kim Jong-un zei op de staatstelevisie dat de Noord-Koreaanse president nog steeds graag naar Seoul wil, en Moon in 2019 regelmatig wil zien om verder te praten over vrede en welvaart op het Koreaanse schiereiland en over denuclearisatie.

Dreiging

Kim en de Amerikaanse president Trump spraken in de zomer af om toe te werken naar een kernwapenvrij Koreaans schiereiland, zonder daarbij harde afspraken te maken.

Eerder deze maand concludeerden Amerikaanse onderzoekers op basis van nieuwe satellietbeelden dat Noord-Korea bezig is om een belangrijke raketbasis in het land uit te breiden. Begin november dreigde Noord-Korea al zijn nucleaire arsenaal verder te ontwikkelen als de Verenigde Staten de economische sancties tegen het land niet opheffen.