'Noord-Korea breidt raketbasis uit, ideaal voor langeafstandsraket'

Noord-Korea is bezig om een belangrijke raketbasis in het land uit te breiden. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers op basis van nieuwe satellietbeelden.

Volgens hen is op een foto te zien dat er activiteit is rond een raketbasis in een bergachtig gebied bij de grens met China. Ook zou het beeld aantonen dat er gewerkt wordt aan een nieuwe installatie, enkele tientallen kilometers verderop. De onderzoekers zeggen dat ze niet zeker weten of het een nieuwe basis is, of dat in het gebied nu één grote basis staat.

Ze wijzen erop dat de plek van de basis ideaal is om een langeafstandsraket te lanceren, die bijvoorbeeld de VS zou kunnen raken. Omdat het gebied dicht bij China ligt, zou een eventuele Amerikaanse vergeldingsactie na een Koreaanse raketaanval ingewikkelder worden.

Verschillende signalen

Vorige maand stelde een andere Amerikaanse denktank al dat Noord-Korea over dertien tot twintig raketbases beschikt waar ballistische raketten kunnen worden gemaakt. Dat terwijl president Trump in Singapore afspraken over denuclearisatie en vrede had gemaakt met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Correspondent Marieke de Vries zegt dat het beleid van Noord-Korea eigenlijk twee verschillende signalen afgeeft. "Aan de ene kant zijn ze met Zuid-Korea heel serieus bezig in het vredesproces. Zo halen ze grensposten weg en is recent het treinspoor van het zuiden naar het noorden weer opengesteld, maar tegelijkertijd bouwen ze door aan de raketten die de VS kunnen bereiken om de druk op te voeren."

De Vries wijst erop dat er in Singapore geen concrete afspraken zijn gemaakt over de raketbases. Trump schreef in november op Twitter dat hij toen alles afwist van de besproken bases. "Er gebeurt niets nieuws, en niets dat afwijkt van het normale. Ik ben de eerste die jullie het laat weten als het misgaat."