VS en Zuid-Korea blazen grote legeroefening af vanwege Noord-Korea

De VS en Zuid-Korea hebben een grote militaire oefening afgeblazen. De landen willen de onderhandelingen met Noord-Korea niet schaden, heeft het Pentagon bekendgemaakt. "Het diplomatieke proces moet elke kans krijgen om door te gaan", zegt een woordvoerder.

De jaarlijkse oefening, genaamd Vigilant Ace, had later dit jaar moeten plaatsvinden.

Mega-oefening

Vorig jaar december was de oefening met 230 deelnemende vliegtuigen van beide landen groter dan ooit. Noord-Korea noemde die mega-oorlogssimulatie een provocatie en Pyongyang stelde verder dat de Amerikaanse president Trump "smeekte om een nucleaire oorlog".

De spanningen tussen Noord-Korea en de VS waren toen flink opgelopen, onder meer vanwege de aanhoudende rakettests van Noord-Korea en spottende opmerkingen van Trump aan het adres van Kim Jong-un.

Afgelopen voorjaar verbeterde de relatie tussen de landen, wat leidde tot een ontmoeting in juni tussen Trump en Kim in Singapore.

Onderhandelingen

Sindsdien zijn Noord-Korea, de VS en ook Zuid-Korea aan het onderhandelen over onder meer beƫindiging van het Noord-Koreaanse nucleaire programma en vrede op het Koreaanse schiereiland. Formeel zijn Noord- en Zuid-Korea nog altijd in oorlog, omdat na de Koreaanse Oorlog in 1953 nooit een vredesverdrag is getekend.

In juni, een week na de ontmoeting met Kim, zette Trump ook al een streep door een andere militaire oefening met Zuid-Korea, Freedom Guardian. Die was volgens Trump onnodig provocatief en te duur.