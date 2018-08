Wilders schrapt cartoonwedstrijd, dit ging eraan vooraf

Na dagen van dreiging en protest maakt PVV-leider Wilders bekend de cartoonwedstrijd die draait om de profeet Mohammed af te blazen. "Om het risico van islamitisch geweld te vermijden, heb ik besloten de cartoonwedstrijd niet door te laten gaan. Veiligheid van mensen gaat voor alles", schrijft Wilders. Dit ging eraan vooraf:

Wilders kondigde de tekenwedstrijd in juni aan. Alhoewel het volgens de politicus draait om de vrijheid van meningsuiting, zien anderen de wedstrijd over het bespotten van profeet Mohammed als provocatie.

De cartoonwedstrijd had plaats moeten vinden op 10 november in het streng beveiligde deel van de Tweede Kamer. Iedereen mocht meedoen en spotprenten indienen, zolang het onderwerp maar profeet Mohammed was. De hoofdprijs bedroeg 10.000 dollar (8500 euro).

Protest in Pakistan

De aankomende wedstrijd leverde in de meeste islamitische landen weinig problemen op, behalve in Pakistan. Daar weet de relatief kleine streng islamitische partij TLP duizenden mensen op de been te brengen in protest tegen Wilders. De kritiek richt zich bovendien niet alleen op Wilders zelf, maar ook op Nederland. "Geef me een atoombom en ik gooi die op Nederland", zei de TLP-leider in juni.

De protesten in Pakistan nemen alleen maar toe in omvang. Er dreigt een boycot op Nederlandse producten, er volgt een oproep om de Nederlandse ambassade in Pakistan te sluiten en de Pakistaanse premier vraagt Nederland om tekst en uitleg.

Voor minister Blok van Buitenlandse Zaken is het uiteindelijk reden om duidelijk te maken aan Pakistan dat de wedstrijd van Wilders geen idee van het kabinet is. Hij beaamt dat zijn boodschap tweeledig is: die wedstrijd is niet onze smaak, maar valt wel onder de vrijheid van meningsuiting die wij heel belangrijk vinden. "Beide dingen zijn belangrijk. Ze horen bij elkaar."

Wilders bedreigd

Het blijkt niet genoeg, want dinsdag wordt op station Den Haag Centraal een Pakistaan opgepakt die in een video dreigde met een aanslag op Wilders. Hij was al in Europa, maar reisde af naar Nederland zodra hij hoorde van de cartoonwedstrijd. De video van de man wordt door zeker 200.000 mensen bekeken, tienduizenden Pakistanen laten steunbetuigingen achter.

Dezelfde dag zet bovendien een Pakistaanse cricketspeler omgerekend zo'n 20.000 euro zet op het hoofd van "godslasteraar" Geert Wilders. De PVV-leider zegt al honderden dreigementen te hebben ontvangen.

Bekijk hieronder fragmenten van de dreigvideo en de oproep van de cricketspeler: