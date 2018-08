Handelsmissie Pakistan uitgesteld vanwege onrust cartoonwedstrijd Wilders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een handelsmissie naar Pakistan uitgesteld in verband met de onrust die daar is over de cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders.

De missie was speciaal bedoeld voor bedrijven in de haven- en baggersector. Er zouden geen ministers meegaan, alleen mensen uit het bedrijfsleven en ambtenaren. Tussen 4 en 9 november zouden zij onder meer twee Pakistaanse havens bezoeken en potentiƫle zakenpartners ontmoeten.

Dat is net in de week voor de cartoonwedstrijd die Wilders op 10 november organiseert. Vanwege de mogelijke spanningen die dat kan opleveren, is de missie tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

Woede

Wilders heeft cartoonisten uitgenodigd om op 10 november in de PVV-vertrekken in de Tweede Kamer een spotprent van de profeet Mohammed te maken. De hoofdprijs bedraagt ongeveer 8500 euro.

Veel moslims zijn er woedend over, omdat je volgens hun geloof geen afbeeldingen van Mohammed mag maken. In Pakistan wordt al weken tegen de wedstrijd gedemonstreerd.